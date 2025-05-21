Улицу рядом с аэропортом перекроют в Алматы

По данным пресс-службы международного аэропорта Алматы, в период с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая в связи с проведением дорожных работ на улице Ахметова (участок от здания №1А до улицы Майлина) движение транспорта на данном отрезке будет полностью прекращено.

— Заезд и выезд по Ахметова в сторону аэропорта осуществляться не будут. На этом участке будут проводиться ремонтные работы. Просим пассажиров заранее строить маршрут с учётом временных ограничений, — говорится в сообщении.

Как добраться до аэропорта:

- через улицу Бухтарминскую;

- или через улицу Майлина, далее — через главный заезд со стороны Майлина.

Отметим, что в начале декабря 2024 года открылся дополнительный заезд на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

Ранее аким Алматы ответил, почему автобус не заезжает в аэропорт.

Добавим, что на территории паркинга перед внутренним терминалом аэропорта Алматы продолжаются земляные работы, в связи с чем частично ограничено движение автотранспорта. Работы планируются до 1 сентября 2025 года.