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    21:14, 20 Май 2025 | GMT +5

    Улицу рядом с аэропортом перекроют в Алматы

    В Алматы перекроют улицу Ахметова от здания №1А до Майлина, передает агентство Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы

    По данным пресс-службы международного аэропорта Алматы, в период с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая в связи с проведением дорожных работ на улице Ахметова (участок от здания №1А до улицы Майлина) движение транспорта на данном отрезке будет полностью прекращено.

    — Заезд и выезд по Ахметова в сторону аэропорта осуществляться не будут. На этом участке будут проводиться ремонтные работы. Просим пассажиров заранее строить маршрут с учётом временных ограничений, — говорится в сообщении.

    Как добраться до аэропорта:
    - через улицу Бухтарминскую;
    - или через улицу Майлина, далее — через главный заезд со стороны Майлина.

    Отметим, что в начале декабря 2024 года открылся дополнительный заезд на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.

    Ранее аким Алматы ответил, почему автобус не заезжает в аэропорт.

    Добавим, что на территории паркинга перед внутренним терминалом аэропорта Алматы продолжаются земляные работы, в связи с чем частично ограничено движение автотранспорта. Работы планируются до 1 сентября 2025 года.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Аэропорт Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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