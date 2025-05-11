Улицу Айтматова перекроют на ремонт в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устройству второго слоя дорожного покрытия по ул. Ч. Айтматова на участке от пр. Улы Дала до ул. Ж. Молдагалиева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
В связи с этим, с 11 по 27 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта.