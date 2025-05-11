Улицу Айтматова перекроют на ремонт в Астане

В связи с этим, с 11 по 27 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта.