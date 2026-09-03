Улицы Толе би и Жубанова временно перекроют в Алматы

В Алматы в ближайшие дни введут временные ограничения движения на двух участках улиц в связи с проведением спортивного фестиваля и ремонтными работами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Улица Толе би

6 сентября в мегаполисе пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города.

В связи с проведением мероприятия с 00:00 до 23:00 6 сентября полностью перекроют движение по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации фестиваля.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения.

GT SPORT FEST объединит около 1000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе — стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.

Фото: акимат Алматы

Улица Жубанова

Кроме того, в Алматы временно ограничат движение на участке улицы Жубанова в связи со средним ремонтом.

С 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября движение будет перекрыто от улицы Отеген батыра до проспекта Алтынсарина. На этом участке запланирована укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Фото: акимат Алматы

На время проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, ранее движение также ограничивали на участке улицы Отеген батыра — от улицы Толе би до проспекта Райымбека.