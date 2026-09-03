Улицы Толе би и Жубанова временно перекроют в Алматы
В Алматы в ближайшие дни введут временные ограничения движения на двух участках улиц в связи с проведением спортивного фестиваля и ремонтными работами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Улица Толе би
6 сентября в мегаполисе пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города.
В связи с проведением мероприятия с 00:00 до 23:00 6 сентября полностью перекроют движение по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации фестиваля.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения.
GT SPORT FEST объединит около 1000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе — стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.
Улица Жубанова
Кроме того, в Алматы временно ограничат движение на участке улицы Жубанова в связи со средним ремонтом.
С 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября движение будет перекрыто от улицы Отеген батыра до проспекта Алтынсарина. На этом участке запланирована укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
На время проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, ранее движение также ограничивали на участке улицы Отеген батыра — от улицы Толе би до проспекта Райымбека.