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    Улицы Толе би и Жубанова временно перекроют в Алматы

    В Алматы в ближайшие дни введут временные ограничения движения на двух участках улиц в связи с проведением спортивного фестиваля и ремонтными работами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт
    Фото: Александр Павский /Kazinform

    Улица Толе би

    6 сентября в мегаполисе пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города.

    В связи с проведением мероприятия с 00:00 до 23:00 6 сентября полностью перекроют движение по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

    Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации фестиваля.

    Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения.

    GT SPORT FEST объединит около 1000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе — стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.

    Улицы Толе би и Жубанова временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Улица Жубанова

    Кроме того, в Алматы временно ограничат движение на участке улицы Жубанова в связи со средним ремонтом.

    С 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября движение будет перекрыто от улицы Отеген батыра до проспекта Алтынсарина. На этом участке запланирована укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

    Улицы Толе би и Жубанова временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На время проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.

    Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

    Напомним, ранее движение также ограничивали на участке улицы Отеген батыра — от улицы Толе би до проспекта Райымбека.

    Дороги Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор