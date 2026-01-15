РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:47, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Улицы микрорайонов Актау оказались подтоплены после дождя со снегом

    В микрорайонах Актау ведутся работы по откачке воды, накопившейся после дождя со снегом, передает Kazinform со ссылкой на акимат города. 

    Улицы микрорайонов Актау оказались подтоплены после дождя со снегом
    Фото: акимат города Актау

    В акимате отметили, что лля недопущения подтопления улиц и пешеходных зон задействованы специальная техника и сотрудники коммунальных служб. В работах задействованы пять ассенизаторов, 10 мотопомп и около 40 сотрудников коммунальных служб. Все мероприятия по откачке воды выполняются круглосуточно, как в дневное, так и в вечернее время

    — Опасные участки находятся под постоянным наблюдением, при необходимости привлекаются дополнительные силы и техника. Ситуация в городе находится под контролем акимата, а работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, — сообщил главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Асет Баспаев. 

     Мероприятия по откачке воды в других микрорайонах города будут проводиться поэтапно. 

     

    Теги:
    Подтопления Регионы Актау Происшествия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают