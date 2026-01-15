Улицы микрорайонов Актау оказались подтоплены после дождя со снегом

В акимате отметили, что лля недопущения подтопления улиц и пешеходных зон задействованы специальная техника и сотрудники коммунальных служб. В работах задействованы пять ассенизаторов, 10 мотопомп и около 40 сотрудников коммунальных служб. Все мероприятия по откачке воды выполняются круглосуточно, как в дневное, так и в вечернее время

— Опасные участки находятся под постоянным наблюдением, при необходимости привлекаются дополнительные силы и техника. Ситуация в городе находится под контролем акимата, а работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, — сообщил главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Асет Баспаев.

Мероприятия по откачке воды в других микрорайонах города будут проводиться поэтапно.