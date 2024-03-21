Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой: спецтехника работает в усиленном режиме

В Кызылорде затоплены улицы из-за проливного дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Кызылорде уже два дня идет проливной дождь. В результате некоторые улицы затоплены, все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

- Принимаются меры по отведению воды. На остановки, улицы и во дворы направлена специальная техника. Скопившаяся дождевая вода откачивается, – сообщили в городском акимате.

Фото: акимат Кызылорды

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области и служба аварийно-спасательных работ привлекли 5 сотрудников на откачку скопившейся на улицах воды, с использованием 1 мотопомпы.

Фото: акимат Кызылорды

На пересечении улиц Назарбаева и Абдырайымова откачано 40 кубометров скопившейся дождевой воды.

Как сообщила руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области Айгерим Жокелова, дождь будет идти до сегодняшнего вечера. Завтра с утра погода прояснится.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области ливневым паводком смыло два моста.