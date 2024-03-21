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    16:47, 21 Март 2024 | GMT +6

    Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой: спецтехника работает в усиленном режиме

    Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой
    Фото: акимат Кызылорды

    В Кызылорде затоплены улицы из-за проливного дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылорде уже два дня идет проливной дождь. В результате некоторые улицы затоплены, все коммунальные службы работают в усиленном режиме. 

    - Принимаются меры по отведению воды. На остановки, улицы и во дворы направлена специальная техника. Скопившаяся дождевая вода откачивается, – сообщили в городском акимате.

    Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой
    Фото: акимат Кызылорды

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области и служба аварийно-спасательных работ привлекли 5 сотрудников на откачку скопившейся на улицах воды, с использованием 1 мотопомпы. 

    Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой
    Фото: акимат Кызылорды

    На пересечении улиц Назарбаева и Абдырайымова откачано 40 кубометров скопившейся дождевой воды. 

    Как сообщила руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области Айгерим Жокелова, дождь будет идти до сегодняшнего вечера. Завтра с утра погода прояснится.
    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области ливневым паводком смыло два моста.

     

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Акимат Паводок
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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