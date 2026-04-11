    23:45, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Улица Жубанова в Алматы станет удобной для пешеходов

    В Алматы продолжается благоустройство улицы Жубанова на участке от Саина до Утеген батыра, передает агентство Kazinform. 

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев, завершить работы планируется к лету. В рамках проекта предусмотрено обновление детских и спортивных площадок, установка новой уличной мебели, а также озеленение территории.

    Согласно презентации, стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет 2,6 млрд тенге.

    кадр из видео

    Отметим, что благоустройство улицы стартовало в мае 2025 года, его завершение первоначально было запланировано на ноябрь. Проект включает укладку тротуарной плитки, установку скамеек и урн, освещение, а также обустройство детских и спортивных площадок. Кроме того, предусмотрены камеры видеонаблюдения и система автоматического полива.

    В концепции озеленения планируется высадка 15 тысяч кустарников и цветников. Ранее аким города Дархан Сатыбалды в ходе объезда предложил отказаться от газонов и влаголюбивых растений, поскольку они требуют значительных ресурсов на уход и полив, и сделать акцент на засухоустойчивых и почвопокровных видах с капельным орошением. 

    Параллельно в Алматы продолжается пробивка улицы Жубанова до границы города. Она проходит по территории Ауэзовского и Наурызбайского районов, частично затрагивая улицу Сабденова. Общая протяженность участка составляет 3,9 км. Из 279 земельных участков выкуплено 208. Завершение проекта запланировано на конец 2027 года. 

    Еламан Турысбеков
