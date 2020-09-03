Улицы расширяют в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске расширяют улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском акимате, в этом году в областном центре проходит расширение проезжей части одновременно на нескольких улицах. Большой объём работ выполняется на проспекте Шакарима. На участке от улицы Гоголя до улицы Белинского появится две дополнительных полосы, по одной в каждом направлении движения. Также расширяется улица Пограничная.

Кроме того, полным ходом идут ремонтные работы на улице Тогас. Сегодня будут окончены работы по соединению ремонтируемого участка с Понтонным мостом. Уже через несколько дней обновленная проезжая часть будет открыта для автомобилистов.