РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:05, 12 Август 2023 | GMT +6

    Улицы и дворы затопило после ливня в Алматы

    None
    Фото: instagram.com/kris_p_kuljinka
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ливня в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Алматы сообщили, что по состоянию на 19:00 часов в городе выпало 27 мм осадков, что по данным РГП «Казгидромет» составляет 80% от месячной нормы (34 мм за август). С начала дождя задействованы 52 мобильные бригады и 27 мотопомп.

    «В настоящее время ликвидацией подтоплений в усиленном режиме занимаются 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники с привлечением всех городских аварийных служб, сил департамента по ЧС и организаций, задействованных в ремонтных работах. Акиматом Медеуского района совместно с районным управлением ЧС проведено обследование по оползнеопасным участкам. Случаи сходов грунта не выявлены», - отметили в акимате.

    11 августа РГП «Казгидромет» предупредил о выпадении вечером 12 августа сильных ливневых осадков, в связи с чем городскими коммунальными службами со вчерашнего дня, в целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды, силами 320 рабочих и 89 единиц спецтехники были организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Кроме этого, было заготовлено более двух тысяч мешков с песком.

    «Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков», - добавили в акимате.


    Теги:
    Акимат Алматы Видео Погода Происшествия Происшествия, ЧС Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!