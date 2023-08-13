Улицы и дворы затопило после ливня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ливня в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что по состоянию на 19:00 часов в городе выпало 27 мм осадков, что по данным РГП «Казгидромет» составляет 80% от месячной нормы (34 мм за август). С начала дождя задействованы 52 мобильные бригады и 27 мотопомп.

«В настоящее время ликвидацией подтоплений в усиленном режиме занимаются 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники с привлечением всех городских аварийных служб, сил департамента по ЧС и организаций, задействованных в ремонтных работах. Акиматом Медеуского района совместно с районным управлением ЧС проведено обследование по оползнеопасным участкам. Случаи сходов грунта не выявлены», - отметили в акимате.

11 августа РГП «Казгидромет» предупредил о выпадении вечером 12 августа сильных ливневых осадков, в связи с чем городскими коммунальными службами со вчерашнего дня, в целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды, силами 320 рабочих и 89 единиц спецтехники были организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Кроме этого, было заготовлено более двух тысяч мешков с песком.

«Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков», - добавили в акимате.