Улицы и арыки чистят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ведутся массовые работы по уборке территории города. Производится очистка от смета и мойка улиц, тротуаров, санитарная очистка земель общего пользования, арычных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Для уборки улиц задействовано 835 единиц спецтехники, в том числе 255 поливомоечных машин, 57 тротуароуборочных машин, 159 тракторов, а также 1433 дорожных рабочих.

В целях организации беспрепятственного пропуска воды в период ливневых осадков произведена очистка арыков и арычных переходов под проезжей частью дорог. Очищено 1161,7 км. Вывезено 27 тысяч кубометров мусора, ила.

По состоянию на 1 июня произведен покос травы с обочин дорог протяженностью 43,7 км. Задействовано 124 мотокоса, газонокосилок.

В рамках проведения республиканской акции по санитарной очистке «Бiрге таза Казахстан» 5 июня 2021 года во всех восьми районах города Алматы будет организован субботник с участием коммунальных подрядных предприятий, в котором планируется задействовать 80 единиц техники и 370 человек. В рамках данной акции будут проведены работы по ликвидации стихийных свалок, очистке рекреационных зон, пустырей.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 8 апреля ГКП «Алматы тазалык» по графику с периодичностью два раза в неделю производится дезинфекция 1933 остановок общественного транспорта, а также пешеходных зон и тротуаров. Ежедневно на обработку 500 тысяч кв. м тротуаров и более 50 тысяч кв. м остановок используется порядка 115 тысяч литров раствора. Задействовано 29 единиц спецтехники и 20 дезинфекторов.

Акиматами районов по графику два раза в неделю производится дезинфекция парков, скверов, подземных и надземных переходов и других мест массового скопления населения. В работах по дезинфекции ежедневно участвуют 38 единиц спецтехники и 96 дезинфекторов.