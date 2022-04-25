Улицы Алматы затопило после дождя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицы Алматы после сильного дождя оказались затопленными. Жители мегаполиса делятся видео и фотографиями последствий осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы публикуют видео в соцсетях. На кадрах видно, что из-за обильных осадков дороги оказались подтопленными, а люди перепрыгивают лужи на пешеходных переходах.

Сильный дождь в городе начался с раннего утра 25 апреля.

Очевидцы сняли на видео , как затопило улицу Жангир хана, пересечение улиц Момышулы-Жубанова , проспектов Достык - Абая , Абая - Алтынсарина и другие участки и районы.

В ДЧС Алматы сообщили, что спасатели и сотрудники коммунальных служб продолжают устранять последствия проливного дождя.

Ранее синоптики предупредили жителей города о сильном дожде 25 апреля. Также днем в городе ожидается град, гроза, а в горах - мокрый снег, град, дождь, ветер.

Между тем, в ДЧС города проинформировали, что в городе и горах ожидается сильный ветер. Не рекомендуется оставлять машины под деревьями.

В акимате ранее заявили, что в городе имеется 56 подтапливаемых участков. Для решения проблемы подтоплений в городе планируется ремонт и строительство арычных сетей, а также реконструкция водоотводных коллекторов. На территории города есть 16 коллекторов, из них 12 не работают и являются бесхозными.