Улицы Алматы оснастят камерами и освещением до 2030 года
Аскар Амрин на заседании маслихата заявил, что в городе более треть правонарушений совершается в общественных местах и на улицах. Одной из причин, по его мнению, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. На сегодня 20% улиц и дворов города не охвачены уличным освещением.
«В целом до 2030 года улицы, дороги и дворы будут полностью обеспечены качественным освещением за счет строительства новых линий освещения, установки светоточек и замены изношенных ламп на новые LED-лампы. Будет внедрен подход комплексной реконструкции улиц – свет, видеонаблюдение, пешеходная зона, дренаж, озеленение и велосипедная дорожка», - проинформировал замакима.
По его словам, при наличии более 128 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на объектах, принадлежащих организациям с разной формой собственности, из них лишь 23,9% интегрированы с Центром оперативного управления департамента полиции.
«Существующие системы видеонаблюдения реализованы под решение собственных задач и функционируют разрозненно на различных платформах. В этом году в реализацию Закона «Об особом статусе Алматы» будут приняты правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Конечно, с согласия собственника. Для обеспечения безопасности до 2025 года будут установлены 7000 камер видеонаблюдения в объектах, не охваченных видеонаблюдением с использованием всех возможностей «умных» систем видеоаналитики», - добавил Аскар Амрин.
Также до 2024 года установят системы экстренного аудио/видео вызова «Тревожная кнопка «SOS» в местах массового скопления людей. Во всех районах города уже в 2023 году будут открыты первые 8 пунктов «Сервисных центров полиции» по принципу «полицентричности». В центрах будут не только полицейские, в них также будут кабинеты психологов, медиаторов, детские комнаты и т.п. К 2030 году будут открыты 30 современно оборудованных участковых пунктов полиции по принципу «шаговой доступности».
«Реализация данных мер позволит снизить количество преступлений до 165 на 10 тыс. населения в 2025 году и до 150 на 10 тыс. населения к 2030 году; повысить уровень доверия населения к органам полиции до 50% в 2025 году, в 2030 году – до 80%; повысить ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2025 году 80%, в 2030 году 88%», - добавил Аскар Амрин.Кроме того, для оперативного реагирования при поиске подучетных и пропавших лиц, обеспечения безопасности в аэропорту, вокзалах и в местах массового скопления людей с 2026 года во все системы видеонаблюдения будет интегрирована функция видеоаналитики и распознавания лиц.
К 2027 году система видеонаблюдения будет расширена за счет установки камер на всех уязвимых в террористическом отношении объектах и во дворах многоквартирных жилых комплексов, с выводом видеоизображения в Центр оперативного управления департамента полиции Алматы, что позволит отслеживать наличие потенциальных угроз, таких как распознавание дыма, огня, оставленных предметов, и оперативно реагировать на них.
Для строительства транспортной микромобильной инфраструктуры будет изменена геометрия улиц, что позволит создать проект их ремонта, в рамках которого будет решен сразу комплекс проблем - обновление устаревшего зеленого фонда и ливневой сети города, создание безбарьерной среды для маломобильной группы населения, внедрение элементов концепции «Vision Zero» для снижения аварийности на дорогах Алматы.