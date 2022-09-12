Улицы Алматы оснастят камерами и освещением до 2030 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что за три года для обеспечения безопасности будут установлены 7000 камер видеонаблюдения на объектах, не охваченных видеонаблюдением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Амрин на заседании маслихата заявил, что в городе более треть правонарушений совершается в общественных местах и на улицах. Одной из причин, по его мнению, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. На сегодня 20% улиц и дворов города не охвачены уличным освещением.

«В целом до 2030 года улицы, дороги и дворы будут полностью обеспечены качественным освещением за счет строительства новых линий освещения, установки светоточек и замены изношенных ламп на новые LED-лампы. Будет внедрен подход комплексной реконструкции улиц – свет, видеонаблюдение, пешеходная зона, дренаж, озеленение и велосипедная дорожка», - проинформировал замакима.

По его словам, при наличии более 128 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на объектах, принадлежащих организациям с разной формой собственности, из них лишь 23,9% интегрированы с Центром оперативного управления департамента полиции.

«Существующие системы видеонаблюдения реализованы под решение собственных задач и функционируют разрозненно на различных платформах. В этом году в реализацию Закона «Об особом статусе Алматы» будут приняты правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Конечно, с согласия собственника. Для обеспечения безопасности до 2025 года будут установлены 7000 камер видеонаблюдения в объектах, не охваченных видеонаблюдением с использованием всех возможностей «умных» систем видеоаналитики», - добавил Аскар Амрин.

Также до 2024 года установят системы экстренного аудио/видео вызова «Тревожная кнопка «SOS» в местах массового скопления людей. Во всех районах города уже в 2023 году будут открыты первые 8 пунктов «Сервисных центров полиции» по принципу «полицентричности». В центрах будут не только полицейские, в них также будут кабинеты психологов, медиаторов, детские комнаты и т.п. К 2030 году будут открыты 30 современно оборудованных участковых пунктов полиции по принципу «шаговой доступности».

«Реализация данных мер позволит снизить количество преступлений до 165 на 10 тыс. населения в 2025 году и до 150 на 10 тыс. населения к 2030 году; повысить уровень доверия населения к органам полиции до 50% в 2025 году, в 2030 году – до 80%; повысить ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2025 году 80%, в 2030 году 88%», - добавил Аскар Амрин.

Кроме того, для оперативного реагирования при поиске подучетных и пропавших лиц, обеспечения безопасности в аэропорту, вокзалах и в местах массового скопления людей с 2026 года во все системы видеонаблюдения будет интегрирована функция видеоаналитики и распознавания лиц.

К 2027 году система видеонаблюдения будет расширена за счет установки камер на всех уязвимых в террористическом отношении объектах и во дворах многоквартирных жилых комплексов, с выводом видеоизображения в Центр оперативного управления департамента полиции Алматы, что позволит отслеживать наличие потенциальных угроз, таких как распознавание дыма, огня, оставленных предметов, и оперативно реагировать на них.

Для строительства транспортной микромобильной инфраструктуры будет изменена геометрия улиц, что позволит создать проект их ремонта, в рамках которого будет решен сразу комплекс проблем - обновление устаревшего зеленого фонда и ливневой сети города, создание безбарьерной среды для маломобильной группы населения, внедрение элементов концепции «Vision Zero» для снижения аварийности на дорогах Алматы.