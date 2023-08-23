Улицу Тургут Озала на ночь перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начинается средний ремонт улицы Тургут Озала от Толе би до Сатпаева протяженностью 1,8 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, с 23:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа по улице Тургут Озала на участке от улицы Толе би до улицы Сатпаева будет полностью ограничено движение в связи с проведением работ по среднему ремонту дорожного покрытия.

«Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее», - обратились к жителям в акимате города.