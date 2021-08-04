Улицу Тайбекова частично перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Е. Тайбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ремонтные работы по улице Е. Тайбекова проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В этой связи, с 4 по 9 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Сарайшык до ул. Атасу.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.