Улицу Сатпаева в Алматы модернизируют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы улицу Сатпаева модернизируют, она станет более пешеходной. Об этом стало известно в ходе круглого стола по вопросам развития общественных пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов заявил, что на сегодня в городе насчитываются 110 прогулочных пешеходных зон общей протяженностью 54 км.

«Город планирует дальше создавать новые общественные пространства как в центральной части, так и в периферийных районах города, эффективно используя рекреационный потенциал мегаполиса», - отметил Алмасхан Ахмеджанов.

Спикер привел в пример концепции преобразования улицы Мусрепова от проспекта Абая до улицы Сатпаева протяженностью 380 метров. Концептуально проект разделяется на две тематические части. Первая - бульвар «Времена года» - от проспекта Абая до улицы Сатпаева, в створе музея им. А. Кастеева. Вторая - пешеходный бульвар по улице Мусрепова от улицы Сатпаева до улицы Тимирязева, проходящий вдоль жилых домов и соединяющий Ботанический сад и КазНУ им. аль-Фараби с музеем им. А. Кастеева. Проектом предусмотрено создание безопасных переходов по принципу Vision Zerо и закрытие тротуара для частного автотранспорта.

Кроме того, он рассказал о площади Республики.

«Площадь Республики на сегодня используется как парковочное место, а рядом есть ТРЦ, общественное пространство. Но почему там не ходят люди? Потому что отсутствует инфраструктура. Поэтому мы внесли этот участок в проект, будем смотреть, каким образом все это будет происходить. Касательно парковки, мы скорее ее оставим, но будет небольшая. Проект мы планируем на следующий год. Это наша стратегия», - сказал А. Ахмеджанов.

Руководитель управления зеленой экономки города Наталья Ливинская заявила, что при разработке плана очень важно было соединить несколько объектов в городе - это площадь Республики перед зданием акимата с терренкуром и дворцом школьников, чтобы людям было удобно перемешаться.

«Это такие знаковые объекты с точки зрения архитектуры, это советский модернизм, которым славится Алматы. Также это общественное пространство, и соответственно, чтобы удобно было людям, чтобы они могли перемешаться с терренкура и переходить на Сатпаева, а дальше идти до следующих архитектурных объектов. Сатпаева дальше ведет до улицы Мусрепова. Мы ее обозначили неким культурным кластером. Потому что там происходит концентрация людей - это театр Ауэзова, музей Кастеева, Цирк, «SmArt Point» и так далее. Поэтому мы предложили улицу Сатпаева для модернизации», - сказала Наталья Ливинская.

Она добавила, что в планах расширение тротуарной части, дополнительное озеленение, возможное сужение проезжей части для того, чтобы минимизировать ДТП и увеличить безопасность пешехода и водителя.

По ее словам, по улице Сатпаева от проспекта Достык до Желтоксан дорога шестиполосная, а далее она сужается. Сейчас со многими службами проговаривается, каким образом эту часть можно будет регулировать.