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Улицу Саина временно перекроют в Алматы
19 Сентября 2022, 11:39

Улицу Саина временно перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько участков дорог перекроют на улице Саина в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности мегаполиса.

В связи с проведением дорожных работ из-за частичного перекрытия будет затруднено движение на следующих участках дорог:

- по восточной стороне ул. Саина в северном направлении от ул. Шаляпина до ул. Жандосова с 21:00 часов 19 сентября до 6:00 часов 20 сентября;

- по западной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 часов 20 сентября до 6:00 часов 21 сентября и с 21:00 часов 21 сентября до 6:00 часов 22 сентября;

- по восточной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 часов 23 сентября до 6:00 часов 24 сентября и с 21:00 часов 24 сентября до 06:00 часов 25 сентября.

«Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - добавили в управлении.


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