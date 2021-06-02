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    20:35, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Улицу Курмангазы перекроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перекроют улицу Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления городской мобильности Алматы, на временно перекрытой части дороги будет проводиться ремонт дорожного полотна.

    «В рамках среднего ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по улице Курмангазы от улицы Муканова до улицы Шарипова будет перекрыто движение транспортных средств в обоих направлениях второго июня с восьми утра до семи часов вечера», - сообщили в ведомстве.

    В управлении также попросили автомобилистов корректировать свой маршрут заранее.


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