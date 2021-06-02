Улицу Курмангазы перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перекроют улицу Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления городской мобильности Алматы, на временно перекрытой части дороги будет проводиться ремонт дорожного полотна.

«В рамках среднего ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по улице Курмангазы от улицы Муканова до улицы Шарипова будет перекрыто движение транспортных средств в обоих направлениях второго июня с восьми утра до семи часов вечера», - сообщили в ведомстве.

В управлении также попросили автомобилистов корректировать свой маршрут заранее.