Улицу Космонавтов перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице движение на участке улицы Космонавтов временно перекрыто из-за проведения ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с управлением административной полиции ДП столицы начаты дорожно-строительные работы. В этой связи, с 21 апреля перекрыто движение по ул. Космонавтов на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Сарайшик. Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проведены в срок до 27 апреля текущего года.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.