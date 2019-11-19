Уличных туалетов в школах Алматы не будет – Гульнар Ходжабергенова
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об имеющихся проблемах с туалетами в некоторых школах Алматы рассказала руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Она вспомнила о шокирующем случае в Таразе, когда во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку.
«Что касается Алматы, то у нас в городе имеются три школы, где туалеты расположены на улице. Вообще, в новых присоединенных к городу районах - Наурызбайском, Алатауском, в большинстве школах туалеты были на улице. Но на сегодня мы устранили эту проблему и перевели туалеты внутрь зданий. Установили септики», - сказала Гульнар Ходжабергенова.
По ее словам, одна из трех школ расположена в микрорайоне Рахат-Мәдениет, вторая - в микрорайоне Шапагат (бывший Заря Восток), а третья – в микрорайоне Томирис (бывший Красный трудовик). Все школы являются старыми.
Она добавила, что в следующем году в этих районах начнется строительство новых школ, соответствующих современным стандартам. Для этого будет выделено финансирование.
Как заверила глава управления образования, в течение 1 - 1,5 лет в этих районах будет решена не только проблема с туалетами, но и с дефицитом ученических мест.
Напомним, в одной из школ Тараза педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу.
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