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    14:28, 02 Май 2021 | GMT +6

    Улица Туркестан в Нур-Султане станет шестиполосной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проводится работа по демонтажу разделительной полосы по ул. Туркестан (от пр. Улы дала до ул. Керей, Жанибек хандары). Это позволит расширить дорогу - увеличить с четырехполосной до шестиполосной. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «Летом запустим Bus Lane. Также для горожан в районе того участка запустим работу парка. В прошлом году, к примеру, разделительную часть демонтировали по пр. Мангилик ел. Что также позволило разгрузить поток машин», - сообщил Алтай Кульгинов.

    Кроме того, аким столицы подчеркнул, что некачественно отремонтированные и построенные дороги приниматься не будут. «Подрядчик будет за свой счёт восстанавливать, кроме того, с нерадивыми компаниями будем расторгать договоры», - сообщил он.
    По информации акима города, в прошлом году было отремонтировано свыше 170 улиц, в том числе в жилых массивах города. По программе «Дорожная карта занятости» в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих.



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