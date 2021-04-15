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    13:28, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    «Улица-календарь» появится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы появится улица-календарь. Об этом на презентации по планам развития Алматы в 2021 году с участием акима Бакытжана Сагинтаева рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного архитектора города, дорогу по улице Мусрепова разделят на 365 частей, что подразумевает 365 дней в году.

    «Вся длина улицы будет поделена поперечными линиями на 365 частей, каждая по метру шириной, и вымощена натуральной брусчаткой, каждая каким-нибудь одним из семи разных видов камня. На каждой из поперечных линий будет бронзовая табличка с подсветкой, с цифрами, обозначающими день. Через каждые 30-31 день - более крупная табличка с обозначением месяца», - рассказал Алмасхан Ахмеджанов.

    Кроме того, на данной территории каждого месяца будут расположены функциональные арт-объекты предназначенные для спорта, для детей, для селфи, для астрономии, для загадывания желаний, от дождя и солнца.

    Напомним, ранее стало известно, как изменится набережная озера Сайран в Алматы.

    Также планируется построить уникальный мост по аль-Фараби длиной более километра.

    Парковка перед Парком Первого Президента будет снесена.

    Теги:
    Дороги Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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