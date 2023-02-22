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Улица Абу Насыра аль-Фараби может появиться в ЮАР

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 20:46
Улица Абу Насыра аль-Фараби может появиться в ЮАР

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестан с рабочим визитом прибыл политический советник посольства Южно-Африканской Республики в Казахстане Пис Кеннеди. С ним встретился заместитель акима Туркестанской области Нуралхан Кушеров.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Рад приветствовать вас в Туркестанской области. Сегодня есть возможность всесторонне дифференцировать двусторонние связи. Наша область была образована в 2018 году, и город Туркестан стал областным центром. В регионе зарегистрировано более 170 тысяч малых и средних предприятий. Особенно высокий потенциал региона в сфере сельского хозяйства. За последние годы в регион привлечено инвестиций в размере 5,8 миллиарда долларов США. Большие возможности есть по созданию производств, эффективному партнерству в сфере сельского хозяйства и туризма. Специальная экономическая и промышленная зоны предлагают инвесторам благоприятные условия. Мы готовы сотрудничать с южноафриканскими предпринимателями», - сказал Н. Кушеров.

Политический советник посольства Южно-Африканской Республики в Казахстане Пис Кеннеди отметил, что ЮАР тоже активно развивается сельское хозяйство и туризм. Он подчеркнул, что в этом направлении можно выгодно наладить обоюдные деловые связи. П. Кеннеди пригласил казахстанцев посещать ЮАР. Доля сферы туризма в объеме валового внутреннего продукта данной страны значительна.

Представитель ЮАР сказал, что расскажет предпринимателей своей страны о свободной экономической зоне Туркестана. Также на встрече Пис Кеннеди предложил назвать одну из улиц в Туркестане именем Нельсона Манделы, а одну из улиц в ЮАР - именем Абу Насыра аль-Фараби.


Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

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