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Ультрамарафон посвятил Дню Независимости бегун из Уральска

Автор:  
Багдат Хасенова
18 Декабря 2020, 21:30
Ультрамарафон посвятил Дню Независимости бегун из Уральска

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ультрамарафонец из Уральска Баубек Ильясов пробежал 230 километров за 23 часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и спорта РК.

Баубек Ильясов - опытный марафонец. Член клуба Uralsk Runners. Сначала были 10-15 км, позже расстояния стали серьезными. Молодой человек не пропускает ни один республиканский марафон. Участвует и в международных турнирах.

«В этот раз бегун свой марафон посвятил Дню Независимости. Он без остановки осилил расстояние между Уральском - Шынгырлау и родником Саркырама. Его Баубек Ильясов преодолел за 23 часа 40 минут», - отметили в Министерстве культуры и спорта.


Западно-Казахстанская область   Спорт   Дата   День Независимости   Общество  
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