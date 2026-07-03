Укрылся под столом: венесуэльца спасли через восемь дней после землетрясения

Международная команда спасателей извлекла живого человека из-под завалов рухнувшего здания в Венесуэле в четверг — спустя восемь дней после того, как страну потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, передает Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

43-летний Эрнан Хиль работал ночным охранником в семиэтажном здании в Катиа-ла-Мар, когда часть постройки обрушилась, заперев его в сторожевой будке под завалами.

— Когда мы его нашли, он попросил не говорить жене, что он жив — на случай, если не выживет, — рассказала костариканский спасатель Миньяр Колладо агентству Associated Press. — Но мы никогда не собирались бросать его там.

Жена Хиля Гусбимар Гонсалес была потрясена радостной новостью.

— Я совершенно ошеломлена. Впервые вижу, как столько стран объединились ради одной цели — спасти одного человека, — сказала она агентству AFP. — Это настоящее чудо.

По ее словам, муж чудом выжил с минимальными травмами: ему удалось укрыться под столом и стулом.

Спасатели из Венесуэлы, Чили, США, Португалии, Коста-Рики, Сальвадора и Мексики работали круглосуточно на протяжении трех дней. Для связи с Хилем использовали телескопическую камеру, подавали воду через шланг и проложили трубу через завалы для подачи кислорода.