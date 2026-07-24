Укрепление тенге помогло замедлить инфляцию — Нацбанк РК

По его словам, годовая инфляция в июне составила 10,3% против 10,4% в мае. Таким образом, рост цен замедлился девятый месяц.

Месячная инфляция в июне составила 0,8%, а медианная оценка базовой инфляции с учетом сезонности — 0,9%.

По данным Нацбанка, замедлению роста цен способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление тенге, стабилизация потребительской активности и антиинфляционные меры Правительства и регулятора.

— Годовая инфляция в июне снизилась до 10,3 процента с 10,4 процента в мае. Продовольственная инфляция снизилась до 10,4 процента. Непродовольственная инфляция три месяца подряд сохраняется на неизменном уровне. Мы считаем, что одним из факторов отсутствия выраженной дезинфляции по непродовольственным товарам могла стать реализация временного спроса, связанного с изъятием населением пенсионных накоплений ЕНПФ в ожидании повышения порога достаточности. В то же время укрепление курса тенге продолжает оказывать дезинфляционное влияние, в особенности на цены импортируемых товаров, — сообщил Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, небольшое снижение инфляции может свидетельствовать об ослаблении дезинфляционного эффекта. Однако насколько эта тенденция будет устойчива предстоит оценить в следующие месяцы.

Ранее Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75%.