Укрепление тенге к доллару объяснили финансовые аналитики

Финансовые аналитики считают, что на укрепление казахстанской валюты относительно доллара повлияло конвертирование средств Национального фонда для формирования трансфертов в республиканский бюджет, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Ассоциации финансистов Казахстана сообщили, что по итогам валютных торгов пятницы пара USDKZT снизилась до 446,44 тенге за доллар (-0,91 тенге) при объеме торгов в 245,3 млн долларов (-26,0 млн).

- Укрепление курса нацвалюты происходило на благоприятном внешнем фоне, включая некоторое восстановление нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. При этом на локальном валютном рынке поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса, спрос нерезидентов на казахстанские ГЦБ, а также регулярные продажи инвалюты Национального банка в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, - сообщили в Ассоциации.

Курс тенге продолжает укрепляться. 22 апреля по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 445,66 тенге. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что на укрепление тенге повлияла конвертация Нацфонда.

Фото: из личного архива Андрея Чеботарева

- Мы каждый день в лице Нацбанка меняем доллары из Национального фонда для покрытия дефицита бюджета, чтобы платить зарплату учителям, врачам и так далее. Каждый день Нацбанк в апреле меняет 50 миллионов долларов в день для оплаты этих счетов. На это влияет курс. Курс – это результат спроса и предложения. Когда у нас много предложений, мы покрываем весь спрос и, собственно, влияем на курс. Бюджетный курс в этом году у нас 470 тенге за доллар, а текущий курс сегодня 445 тенге. У нас перекупленная валюта, это вполне логично, потому что мы каждый день меняем много валют. За прошедшие три месяца Нацбанк приобрел из Национального фонда полугодовой максимум, - сказал он.

Он также ответил, что на укрепление тенге стоимость нефти никак не повлияла.

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов также отметил, что на курс тенге влияет конвертация Нацфонда.

Фото: qazweek.kz

- Я думаю, что тенге укрепился из-за обмена долларовых резервов из Национального фонда в разрезе гарантированного трансферта, целевого трансферта. Поэтому и доллар ослаб. Это самая главная причина, - сказал он.

Эксперт добавил, что укрепление тенге носит временный характер. Курс нацвалюты может немного ослабнуть после того, «как Национальный фонд перестанет вытаскивать доллары на рынок».