Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в Алматы встретился с главами представительств агентств ООН, аккредитованных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе МИД, глава внешнеполитического ведомства поздравил с 30-летием присутствия ООН в Казахстане, подчеркнув высокий уровень взаимодействия между нашей страной и глобальной Организацией за этот период. Отмечая позицию Казахстана о важности развития многостороннего партнерства, министр заявил, что Казахстан продолжит сбалансированную многовекторную прагматичную внешнюю политику с акцентом на предотвращение текущих признаков геополитической фрагментации международного сообщества.

Особое внимание было уделено инициативе Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

«Казахстан заинтересован в обеспечении мира и безопасности в регионе. Уверен, что данный Центр станет катализатором достижения устойчивого развития и процветания всего региона», – отметил Мурат Нуртлеу.

Учитывая, что в Алматы базируются агентства ООН с региональным мандатом, стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества в рамках Организации, а также проектную деятельность по актуальным вопросам, стоящим перед странами Центральной Азии.

В свою очередь, представители ООН проинформировали о текущей деятельности структур Организации и приоритетах ее развития. Сообщили о готовности оказывать содействие Правительству РК в целях обеспечения устойчивого развития как на региональном, так и на страновом уровне.