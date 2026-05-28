Укрепление региональной безопасности требует консолидации усилий — Нурдаулетов

Секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие в третьей встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

На мероприятии, состоявшемся в Московской области Российской Федерации, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, включая противодействие терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, обеспечение международной информационной и кибербезопасности.

— В своем выступлении Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан отметил важное значение Плана совместных действий на 2025–2027 годы, принятого главами государств, как сбалансированного документа, задающего конкретные ориентиры для дальнейшего взаимодействия, — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления практического сотрудничества в сфере противодействия транснациональным угрозам, обеспечения безопасности критической инфраструктуры и международных транспортных коридоров, а также ситуации в Афганистане.

Подчеркнута необходимость консолидации усилий в сфере обеспечения водной безопасности, как важного фактора региональной стабильности.

