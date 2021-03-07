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    01:23, 07 Март 2021 | GMT +6

    Укравшего лошадей на сумму 1,5 млн тенге скотокрада задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Скотокрада, укравшего лошадей на сумму 1,5 миллиона тенге, задержали оперативники криминальной полиции Жетысайского РОП Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Оперативники криминальной полиции Жетысайского РОП Туркестанской области совместно с участковыми инспекторам задержали неоднократно судимого скотокрада, причастного к серии краж домашнего скота. В мае прошлого года в одном из сельских округов неизвестные лица в один день увели с пастбища двух лошадей. У одного из потерпевших похитили скотину стоимостью 500 тысяч тенге, а владелец другой оценил похищенное животное в миллион тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев, прочесали все близлежащие территории, а также проверили подозреваемых по базе данных среди ранее осужденных за скотокрадство. В результате принятых мер, сотрудники Жетысайского РОП вышли на след предполагаемого скотокрада. Им оказался местный житель, ранее судимый, которого оперативники задержали в Шымкенте и доставили в отдел полиции.

    В ходе следствия подозреваемый полностью признался в содеянном. Как выяснилось, похищенных лошадей скотокрад в свое время разменял на автомашину марки «Опель». На сегодня установлена причастность подозреваемого к 3 фактам скотокрадства на сумму более 1,5 миллиона тенге. Мужчина взят под стражу. Автомашина изъята в качестве вещественных доказательств. Собранные материалы досудебного расследования по статье 188-1 УК РК «скотокрадство» с обвинительным актом направлены в суд для принятия законного процессуального решения.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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