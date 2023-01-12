Украшения на 14 млн тенге украли у жительницы Туркестанской области

12 Января 2023, 21:39

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - Украшения на 14 млн тенге украл у женщины ранее судимый житель Ленгера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Толебийского района с заявлением о краже обратилась одна из местных жительниц. Она сообщила, что неизвестные взломали двери ее дома и похитили со стола золотые изделия. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 14 миллионов тенге.

Факт полицейские зарегистрировали по ст. 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску злоумышленников. Сотрудники криминальной полиции установили подозреваемого – ранее судимого жителя Ленгера.

Как выяснилось, похищенное имущество мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства.

Фото: polisia.kz