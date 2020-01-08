Украинский самолет со 180 пассажирами упал на юге Тегерана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Самолет Boeing 737, принадлежащий украинским авиакомпаниям, разбился после взлета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Самолет Международных авиалиний Украины направлялся из Тегерана в Киев.

По словам пресс-секретаря департамента по чрезвычайным ситуациям Мойтаба Халеди, на борту находились 180 пассажиров,.

Более подробная информация будет позже.