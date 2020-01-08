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Украинский самолет со 180 пассажирами упал на юге Тегерана

8 Января 2020 10:07
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Украинский самолет со 180 пассажирами упал на юге Тегерана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Самолет Boeing 737, принадлежащий украинским авиакомпаниям, разбился после взлета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

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Самолет Международных авиалиний Украины направлялся из Тегерана в Киев.

По словам пресс-секретаря департамента по чрезвычайным ситуациям Мойтаба Халеди, на борту находились 180 пассажиров,.

Более подробная информация будет позже.


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Ключевые слова: Происшествия,
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