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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

24 Февраля 2022 17:26
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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом на брифинге в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

По информации Укринформ, в МИД Украины отмечают, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубым нарушением Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

«Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных», - добавило ведомство.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начало эвакуацию украинского посольства в Москве.

Консульские учреждения Украины на территории РФ на данный момент продолжают работать в штатном режиме.


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#Россия   #Украина   #Мировые новости  
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