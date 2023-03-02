Укладку нижнего слоя покрытия трассы «Атырау-Астрахань» завершат в 2023 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году завершится укладка нижнего слоя покрытия 137 километров трассы республиканского значения «Атырау-Астрахань». Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Самат Айткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас на трассе республиканского значения «Атырау – Астрахань» ведутся работы по реконструкции 277 километров дороги. В 2021 году введено в эксплуатацию 60 километров, в 2022 году велась реконструкция оставшихся 217 километров. В настоящее время открыто движение 80 километров дороги с нижним слоем покрытия. До конца года планируется открыть движение оставшихся 137 километров с нижним слоем покрытия», - проинформировал Самат Айткалиев.

По его словам, на реконструкцию трассы из республиканского и областного бюджетов выделено 22,9 млрд тенге. Из них 12 млрд тенге – из республиканского, 10,9 млрд – из местного бюджетов.