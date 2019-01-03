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Указом Президента РК Зеленовский район ЗКО переименован в район Бәйтерек
3 Января 2019 18:19 127
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Бәйтерек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Зеленовский район Западно-Казахстанской области в район Бәйтерек.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 28 декабря 2018 года
№ 820
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Западно-Казахстанская область,
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