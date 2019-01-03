Указом Президента РК Зеленовский район ЗКО переименован в район Бәйтерек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Бәйтерек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Зеленовский район Западно-Казахстанской области в район Бәйтерек.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан Н.Назарбаев



Астана, Акорда, 28 декабря 2018 года

№ 820