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Указом Президента РК Зеленовский район ЗКО переименован в район Бәйтерек

3 Января 2019 18:19 127
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Указом Президента РК Зеленовский район ЗКО переименован в район Бәйтерек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Бәйтерек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Зеленовский район Западно-Казахстанской области в район Бәйтерек.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

Президент

Республики Казахстан                                                                        Н.Назарбаев


Астана, Акорда,  28 декабря   2018 года

          № 820

 

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Западно-Казахстанская область,
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