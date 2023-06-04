Указом Президента РК награждены Верховный имам университета Аль-Азхар и председатель Сената Парламента Египта

КАИР. КАЗИНФОРМ - За значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта Указом Президента Республики Казахстан Верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом «Достық» І степени, а Председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек - орденом «Достык» II степени. Об этом сообщил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, принимающий участие по поручению Главы государства в церемонии открытия мечети Султана Бейбарса в Египте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев на торжественной церемонии объявил о том, что за значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта Указом Президента Республики Казахстан Верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом «Достық» І степени, а председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек - орденом - «Достык» II степени. Также государственными наградами Республики Казахстан награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта, за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.

Как отметил Спикер Сената, за 30 лет двусторонние отношения между двумя государствами достигли качественно высокого уровня и основаны на взаимном доверии и дружбе. Укреплению сотрудничества способствуют, в первую очередь, уровень взаимоотношений Глав двух государств.

«Казахстану и Египту удалось добиться успехов в эффективном взаимодействии в различных сферах. Мы успешно реализовали ряд совместных проектов в культурно-духовном направлении. Ярким примером тому служит Университет «Нур-Мубарак» в Алматы. Реставрация мечети Султана Бейбарыса также является результатом такой созидательной работы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси придают особое внимание процессу возрождения мечети и оказали большую поддержку решению этого вопроса. Мы верим, что эта мечеть станет золотым мостом между нашими народами», – сказал Маулен Ашимбаев.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что имя Султана Бейбарса вписано золотыми буквами в мировую историю, как мудрого правителя и великого полководца. 800-летие Султана Бейбарса – глубоко символичное и значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа.«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию Султана Бейбарса. Глава государства придает особое значение их организации на высоком уровне. В рамках юбилейной даты организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарыс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть «Султан Аз-Захир Бейбарс», которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба», - отметил Председатель Сената.

Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Верховным имамом Аль-Азхара, шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан с университетом Аль-Азхар связывают давние отношения и общие идеи по распространению культуры мира, а шейх Ахмад Ат-Тайеб принимал активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшем в Астане в прошлом году.

«Аль-Азхар играет важную роль в духовном развитии современного мира. Вы активно участвуете в поддержании мира и согласия на международном уровне. Казахстан также придает большое значение вопросам укрепления межрелигиозного сотрудничества. Мы высоко ценим Ваше участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Как известно, по итогам VII Съезда была принята итоговая Декларация. Сегодня мы проводим целенаправленную работу по продвижению и реализации положений этого документа», – сказал Маулен Ашимбаев.

Еще одним направлением тесного взаимодействия двух государств Маулен Ашимбаев назвал теологическое образование, которое казахстанцы уже на протяжении многих лет получают в университете Аль-Азхар.

В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Председателем Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком. В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что Египет является ключевым партнером Казахстана в Исламском мире и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многосторонних взаимоотношений. Озвучивая свое видение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, Спикер Сената подчеркнул важность расширения межпарламентских связей.

«Благодаря усилиям Глав наших государств сотрудничество между Казахстаном и Египтом развивается достаточно динамично в последние годы. Межпарламентское сотрудничество является неотъемлемой частью межстранового взаимодействия. Мы заинтересованы в активизации работ групп дружбы между нашими Парламентами. В то же время следует отметить, наши парламентарии разделяют схожие взгляды по ключевым международным вопросам и тесно сотрудничают в рамках международных организаций», – отметил Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, председатель Сената Казахстана подробно рассказал собеседнику о комплексных и системных преобразованиях, инициированных Касым-Жомартом Токаевым и направленных на укрепление и развитие демократических процессов в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Египте отмечают Дни культуры Казахстана и 800-летний юбилей Султана Бейбарса. В рамках дней культуры Министерством культуры и спорта Республики Казахстан запланирован ряд мероприятий.

В частности, сегодня состоялась церемония открытия мечети Султан аз-Захир Бейбарс.