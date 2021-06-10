Указ Президента является очень важным шагом в борьбе за соблюдение прав человека в Казахстане – Александр Муха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указ Президента является очень важным шагом в продвижении демократии и борьбе за соблюдение прав человека в Казахстане. Так считает председатель общественного объединения «Мейірім» Александр Муха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указ Президента Касым-Жомарта Токаева об утверждении плана первоочередных мер в области прав человека – это очень важный шаг в продвижении демократии и борьбе за соблюдение прав человека в нашей стране. В этом плане, на мой взгляд, особое место занимает то направление, в котором я работаю со своим общественным объединением на протяжении уже двух десятилетий – предотвращение торговли людьми и оказание помощи жертвам торговли людьми. Мы видим, что в самом начале плана стоит пункт об обеспечении прав жертв торговли людьми», – сказал А. Муха.

Также, по его словам, важно то, что в план включен пункт о ликвидации дискриминации в отношении женщин. В условиях пандемии стало очевидным, что закон о противодействии семейно-бытовому насилию работает не вполне очевидно. От домашнего насилия страдают женщины и дети. Возможно, требуется внесение каких-либо поправок в этот закон.

А. Муха отметил, что в план не случайно включен пункт о правах человека в отношении граждан с инвалидностью. Уже давно говорят о том, что политика в отношении людей с особыми потребностями требует пересмотра, необходимо разработать новые стандарты государственной поддержки таким людям. Теперь можно надеяться, что предложения, поступающие от самих инвалидов и их объединений, будут рассмотрены.

В целом, по мнению А. Мухи, в Указе отражены все важные вопросы, которые поднимались общественностью за последние пять лет. И очень обнадеживает то, что Президент распорядился в конце года предоставлять сведения о ходе выполнения всех запланированных мероприятий. Это означает, что государство готово пойти навстречу обществу.

Напомним, 9 июня 2021 года Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».









Фото: tumba.kz