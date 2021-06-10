Указ Президента о правах человека имеет значение краеугольного камня – юрист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». «Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению», - написал позже Президент в Twitter. В интервью Strategy2050.kz. председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» Ляззат Калтаева поделилась своим мнением об Указе, передает МИА «Казинформ».

По мнению Ляззат Калтаевой, гражданское общество активно развивается в Казахстане в последние годы.

«Мы можем наблюдать в последние годы, что гражданское общество развивается в нашей стране и потребности граждан состоят не только в том, чтобы повышать пособия, заработные платы, но и улучшать социальные условия жизни каждого из нас. Чтобы каждый казахстанец мог реализовывать свои права, которые гарантированы Конституцией. И для этого необходимы конкретные меры, конкретные действия, которые подтверждены планами мероприятий, которые финансируются за счет нашего государства», - сказала Ляззат Калтаева.

Поэтому, по ее словам, указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» был необходим и свидетельствует о конкретных мерах в этой области.

«Поэтому указ Главы государства, который вышел вчера, имеет значение краеугольного камня. Он говорит о том, что наше государство не только гарантирует права человека, но и готово создавать все условия и все возможности, в том числе и для различных категорий граждан», - отметила юрист.

Она рассказала, что означает этот указ для людей с ограниченными возможностями, которых представляет спикер.

«Я, например, представляю движение людей с инвалидностью, ассоциацию женщин с инвалидностью и хочу сказать, что мы ожидаем, что будет ратифицирован факультативный протокол Конвенции людей с инвалидностью. Будут созданы условия, при который люди с инвалидностью будут выступать экспертами в области защиты прав людей с ограниченными возможностями. Это когда мы сами можем участвовать в построении безбарьерной среды, в обеспечении доступа ко всем объектам инфраструктуры, к информации, к услугам», - пояснила председатель «Ассоциации организаций инвалидов города Алматы».

По ее словам, важно, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к участию на всех уровнях в этом процессе.

«В этом отношении очень важно, чтобы люди участвовали и в приемке объектов, в планировании, в обеспечении доступа к информации, участвовали в том, чтобы, например, все государственные органы, их сайты, информация, которая предоставлялась, были доступны для людей с инвалидностью, с различными нарушениями, в том числе зрения, слуха, интеллекта и так далее», - резюмировала спикер.

Отметим, в стране проживает около 475 тысяч людей с ограниченными возможностями - это примерно 3% населения.