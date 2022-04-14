Указ Президента о дебюрократизации госаппарата: поручения администрации и правительству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Пресс-служба Акорды представила полный текст Указа, передает МИА «Казинформ».

О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата

14 апреля 2022 года

В целях повышения эффективности и оперативности принятия решений в государственном аппарате, исключения излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти, сокращения документооборота и отчетности, повышения самостоятельности и персональной ответственности руководителей государственных органов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие принципы дебюрократизации:

1) приоритет сущности над формой – главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;

2) цифровизация по умолчанию – приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;

3) управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;

4) непрерывное совершенствование – формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;

5) оптимальность регламентации – установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить предоставление государственным органам права принятия нормативных правовых актов в целях реализации возложенных задач без излишней (чрезмерной) конкретизации на законодательном уровне компетенций, функций и полномочий, а также внедрение особого порядка принятия нормативных правовых актов, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы, форс-мажорные обстоятельства и кризисные ситуации.

3. Правительству Республики Казахстан до 1 декабря 2022 года в рамках деятельности комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан обеспечить комплексный реинжиниринг бюджетного и нормотворческого процессов с общим сокращением сроков и этапов в два раза.

4. Определить уполномоченный орган в сфере информатизации ответственным за координацию цифровой трансформации и реинжиниринга бизнес-процессов в центральных и местных государственных органах, а также за принятие решений по вопросам интеграции государственных объектов информатизации.

5. В рамках внутреннего и межведомственного взаимодействия государственных органов определить необходимость использования информации, размещенной в государственных объектах информатизации соответствующих государственных органов, без дополнительного подтверждения достоверности, аутентичности и актуальности сведений.

6. Возложить всю полноту ответственности за достоверность и актуальность размещаемых в государственных объектах информатизации сведений и за издержки, связанные с использованием недостоверных сведений, на руководителей соответствующих государственных органов.

7. Правительству Республики Казахстан до 31 декабря 2022 года совместно с государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, систематизировать все виды отчетов и показателей (отраслевые данные) на базе государственной информационно-аналитической системы «Smart Data Ukimet» и иных государственных объектах информатизации.

8. Запретить государственным органам запрашивать и передавать сведения, доступные в государственной информационно-аналитической системе «Smart Data Ukimet» и на иных государственных объектах информатизации, а также отвечать на такие запросы.

9. Администрации Президента Республики Казахстан в трехмесячный срок:

1) провести комплексный реинжиниринг внутренних бизнес-процессов, обеспечив пересмотр соответствующих правовых актов;

2) совместно с Правительством Республики Казахстан провести сплошную ревизию действующих контрольных поручений Президента Республики Казахстан и руководства Администрации Президента Республики Казахстан на предмет их дублирования и актуальности;

3) обеспечить исключение требования по внесению проектов актов Президента Республики Казахстан на бумажных носителях, их визированию и полистному парафированию, за исключением документов, имеющих грифы секретности и пометку «для служебного пользования».

10. Правительству Республики Казахстан:

1) в двухмесячный срок:

провести сплошную ревизию действующих контрольных поручений Премьер-Министра Республики Казахстан, заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан и руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан на предмет их дублирования и актуальности;

обеспечить сокращение в два раза количества консультативно-совещательных органов при Правительстве, центральных и местных исполнительных органах;

пересмотреть подходы к формированию реестра государственных услуг, включив в него наиболее востребованные гражданами и бизнесом жизненные и деловые ситуации, обеспечив их реинжиниринг и автоматизацию;

обеспечить возможность использования доступных онлайн-сервисов для проведения открытых совещаний в целях коммуникаций с гражданами и оперативного межведомственного взаимодействия;

пересмотреть Регламент Правительства и другие нормативные правовые акты, в том числе обеспечив:

отмену внесения документов в бумажном виде, их визирования и полистного парафирования, за исключением законодательных актов, актов Президента, а также документов, имеющих грифы секретности и пометку «для служебного пользования»;

введение порядка «согласование по умолчанию» проектов нормативных правовых актов, заключений Правительства на поправки депутатов Парламента и инициированные ими законопроекты и иных документов, требующих согласования, если ответ по ним не предоставлен в установленный срок;

отмену запрета на внесение в Канцелярию Премьер-Министра проектов нормативных правовых актов с замечаниями;

обязательность рассмотрения разногласий между государственными органами при согласовании проектов нормативных правовых актов и принятия по ним на уровне Премьер-Министра или его заместителей конкретных решений по существу вопроса в течение пяти рабочих дней;

введение запрета на внесение в Администрацию Президента документов по текущим вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции Правительства и других государственных органов, а также предложений государственных органов, требующих решения вопроса по существу, без предварительной проработки с заинтересованными государственными органами;

введение запрета на запросы и поручения со сроком исполнения

менее двух рабочих дней, за исключением прямых поручений Президента, Премьер-Министра, Государственного секретаря, Руководителя Администрации Президента и Секретаря Совета Безопасности;

сокращение сроков рассмотрения документов в Канцелярии Премьер-Министра в два раза;

введение запрета на направление проектов актов и протоколов совещаний, запросов и поручений в государственные органы, в компетенцию которых прямо не входит их рассмотрение, с предоставлением возможности возврата таких документов без рассмотрения;

возможность делегирования первыми руководителями государственных органов отдельным руководителям структурных подразделений государственных органов права подписи документов организационно-технического характера, а также участия и выражения позиции государственного органа в межведомственных совещаниях;

наделение курирующих заместителей первых руководителей государственных органов правом согласования проектов нормативных правовых актов по решению первых руководителей;

исключение требования по повторному подписанию первым руководителем государственного органа и внесению в Канцелярию Премьер-Министра корреспонденции, ранее внесенной за подписью исполняющего обязанности первого руководителя государственного органа;

введение запрета на пересогласование проекта нормативного правового акта в связи с назначением нового первого руководителя центрального государственного органа;

использование служебной электронной почты в качестве официального средства коммуникаций и обмена информацией для центральных и местных исполнительных органов, за исключением переписки с органами законодательной и судебной ветвей власти, Администрацией Президента Республики Казахстан, а также документов, относящихся к Национальному архивному фонду;

сокращение срока подписания протоколов заседаний Правительства и консультативно-совещательных органов при Правительстве, а также совещаний под руководством заместителей Премьер-Министра и руководства Канцелярии Премьер-Министра до трех дней, исключив необходимость их согласования с участвовавшими государственными органами;

2) до 31 декабря 2022 года:

обеспечить упрощенный механизм корректировки сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в государственных объектах информатизации;

обеспечить сокращение бюджетных расходов на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза;

оптимизировать перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения;

обеспечить сокращение срока создания и (или) развития государственных объектов информатизации до шести месяцев;

принять меры по четкой регламентации оснований назначения и проведения совещаний, обеспечив в том числе внедрение единого цифрового решения по планированию и систематизации совещаний для всех государственных органов и организаций, а также приоритетность проведения совещаний через видеоконференцсвязь и доступные онлайн-сервисы;

обеспечить автоматизацию процедуры направления уведомления о размещении проектов нормативных правовых актов на интернет-портале «Открытые НПА» в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан, аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства, общественные советы;

упразднить институт меморандумов центральных и местных исполнительных государственных органов с Администрацией Президента и Правительством, используя в качестве показателей эффективности их работы декомпозированные индикаторы, закрепленные в Карте стратегических показателей Национального плана развития Республики Казахстан, а также практику заключения меморандумов между Премьер-Министром и Президентом;

обеспечить политических служащих центральных государственных органов и административных служащих корпуса «А» устройствами для дистанционной работы с государственными объектами информатизации;

3) до 31 декабря 2023 года:

совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы обеспечить полную цифровизацию процесса отбора и приема на государственную службу на базе информационной системы «E-қызмет», а также ее внедрение и масштабирование во всех государственных органах;

обеспечить переход государственного аппарата к единому централизованному облачному документообороту с цифровыми решениями по оптимизации прохождения служебной корреспонденции с возможностью совместной работы над одним проектом документа, исключению дублирования поручений, оперативному формированию аналитических отчетов по документообороту;

обеспечить перевод документов с пометкой «для служебного пользования» в электронный формат;

обеспечить введение в промышленную эксплуатацию модуля законотворческого процесса информационной системы «E-заңнама»;

обеспечить внедрение единой информационной системы бухгалтерского учета центральных государственных органов;

4) в течение календарного года обеспечить институционализацию системы «E-Otinish» в качестве «одного окна» для приема всех видов обращений физических и юридических лиц.

11. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы совместно с Правительством Республики Казахстан:

1) обеспечить ежегодное проведение среди государственных служащих конкурса на лучший проект по совершенствованию деятельности государственного аппарата;

2) обеспечить ежегодное проведение опроса по дебюрократизации в рамках процедур мониторинга состояния государственной службы и общественного мониторинга качества оказания государственных услуг.

12. Правительству Республики Казахстан обеспечить запуск постоянно действующего онлайн-ресурса для сбора предложений по дебюрократизации и повышению эффективности государственных органов.

Агентствам Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам и по делам государственной службы совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на регулярной основе проводить анализ предложений, поступающих на онлайн-ресурс.

13. Правительству Республики Казахстан провести ревизию законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, которые в целях оперативности должны определяться Правительством или государственными органами в подзаконных нормативных правовых актах.

14. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы обеспечить мониторинг и анализ по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур государственных органов, а также внесением их результатов на полугодовой основе в Администрацию Президента Республики Казахстан.

15. Правительству Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней обеспечить утверждение плана действий по реализации настоящего Указа.

16. Правительству Республики Казахстан принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

18. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 13 апреля 2022 года

№ 872