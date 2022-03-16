УКАЗ О ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ ПОДПИШЕТ ПРЕЗИДЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени подпишет Указ о дебюрократизации госаппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мной будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого процесса и бюджетного процесса», - сказал Глава государства в своем Послании народу Казахстана.

К. Токаев отметил, в стремительно меняющихся условиях госаппарат должен оперативно реагировать на ситуацию и действовать предельно слаженно.

«Неспешность в принятии решений, чиновничий формализм здесь не допустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться, решения должны приниматься быстро на основе реальных запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток. Созданный при Правительстве оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер», - добавил Президент.