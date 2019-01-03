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Указ Главы государства: Город Зыряновск переименован в Алтай
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ «О переименовании Зыряновского района и города Зыряновска Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования
Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 28 декабря 2018 года
№ 821
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