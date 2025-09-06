РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:28, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ухудшение воздуха ожидается в Усть-Каменогорске и Алматы

    6 сентября благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Көктөбе
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации синоптиков, 6 сентября 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске и Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Алматы Усть-Каменогорск
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают