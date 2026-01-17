РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Ухудшение качества воздуха прогнозируют в шести городах Казахстана

    17 января неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в шести городах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Сегодня ожидается повышенное загрязнение воздуха в Кокшетау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере, а также ночью в Петропавловске.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    · сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    · людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    · ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Теги:
    Погода Казахстан Загрязнение воздуха Казгидромет Грязный воздух
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают