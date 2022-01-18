Ухудшение эпидситуации не связано с массовыми беспорядками - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что Правительство дает полные сведения касательно эпидемиологической ситуации в стране, и ухудшение ее не связано с произошедшими беспорядками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть мнение, что появление штамма «омикрон» и последовавший за ним резкий рост заболеваемости как-то связан с беспорядками, охватившими страну. Якобы властям на руку, чтобы люди сидели по домам. Так ли это?» - спросил журналист в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Я думаю, не надо исходить из разных доводов и мнений, а надо исходить из реальных фактов. Сегодня факты реально свидетельствуют о том, что у нас идет резкое обострение развития темпов прироста. При этом ежедневные темпы прироста коронавируса. В первую очередь этот вопрос напрямую связан с «омикроном», - ответил Ералы Тугжанов.

«Элементарно просто конкретные данные, например, по Нур-Султану: у нас фактически была загруженность на уровне 200. Сегодня за кратчайший период фактически у нас на уровне тысячи. Это говорит о том, что резкое увеличение в пять раз, идет огромная перегрузка на систему здравоохранения. Это говорит о том, что сегодня есть реальная определенная опасность при таком темпе роста развития коронавируса», - отметил Е. Тугжанов.

Он уточнил, что все меры ограничительного характера, в первую очередь, направлены на защиту жизни и обеспечение безопасности граждан.

«Этот вопрос я прошу не смешивать и не ссылаться на какие-то дополнительные выводы, доводы. Надо фактически исходить из реального состояния дел, который мы сегодня имеем. Не зря мы сегодня перед вами даем полную раскладку эпидемиологической ситуации в нашей стране. Ничего никто не скрывает: в открытом режиме, в открытом формате доводим информацию. До 13 тысяч такого темпа прироста у нас еще не было за 2021, 2020 годы. Если бы вопрос был связан только с легкой формой КВИ, может, мы вопрос так и не поднимали бы. Но когда видим реальную перегрузку системы здравоохранения, мы должны принимать конкретные меры», - заявил Ералы Тугжанов.