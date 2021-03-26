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    14:24, 26 Март 2021 | GMT +6

    Ухудшение эпидситуации: главный санврач Нур-Султана обратилась к жителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы в связи с ухудшением эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас, несмотря на ужесточение карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за того, что некоторые жители не соблюдают меры безопасности, участились случаи, когда жизни человека угрожает опасность. Поэтому просим вас соблюдать карантинные меры. Необходимо носить маски и тщательно мыть руки. Носите с собой санитайзеры. Необходимо все время обрабатывать ими руки. По возможности не посещайте места большого скопления людей. Надо подождать с проведением различных торжеств. Берегите себя и своих близких», - обратилась к жителям Сархат Бейсенова в ходе брифинга в столичном акимате.

    Ранее главный санитарный врач Нур-Султана заявила, что число заболевших коронавирусом в столице за праздничные дни увеличилось на 10%.

    Эпидситуация в городе остается нестабильной. В управлении общественного здравоохранения сообщили, что эпидситуация схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат Главная Минздрав РК
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