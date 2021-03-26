Ухудшение эпидситуации: главный санврач Нур-Султана обратилась к жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы в связи с ухудшением эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас, несмотря на ужесточение карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за того, что некоторые жители не соблюдают меры безопасности, участились случаи, когда жизни человека угрожает опасность. Поэтому просим вас соблюдать карантинные меры. Необходимо носить маски и тщательно мыть руки. Носите с собой санитайзеры. Необходимо все время обрабатывать ими руки. По возможности не посещайте места большого скопления людей. Надо подождать с проведением различных торжеств. Берегите себя и своих близких», - обратилась к жителям Сархат Бейсенова в ходе брифинга в столичном акимате.

Ранее главный санитарный врач Нур-Султана заявила, что число заболевших коронавирусом в столице за праздничные дни увеличилось на 10%.

Эпидситуация в городе остается нестабильной. В управлении общественного здравоохранения сообщили, что эпидситуация схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.