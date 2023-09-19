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    16:46, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уходить от точечной застройки городов намерены в Казахстане

    Строительство

    В Казахстане теперь государство будет поддерживать комплексную застройку городов. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Точечная застройка, которая, к сожалению, велась во многих местах города - проблема не только Астаны, но и других городов Казахстана. Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом и приоритеты будут уже на комплексную застройку, когда мы будем застраивать целыми кварталами, и в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры шаговой доступности, а это детские сады, школы, коммерческие площади и магазины», - сказал Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве.

    Министр заявил, что первые результаты этой работы уже будут видны в следующем году.

    «Я хочу сразу всех предупредить, это эволюционный процесс и изменение стандартов строительства, оно занимает время и во многом министерство и до меня вело эту работу. Поэтому мы возможно какие-то результаты комплексной застройки увидим уже в следующем году», - отметил Канат Шарлапаев.

    Глава Минпромстроя также пояснил, что подразумевается под демотивацией точечной застройки.

    «Ну если кто-то хочет заниматься точечной застройкой, скорее всего, им будет сложнее именно с точки зрения государственной поддержки и регуляторного режима, а если люди будут заниматься комплексной застройкой, тогда им будут создаваться более благоприятный режим со стороны государственных органов», - пояснил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Строительство
    Автор
    Серик Сабеков
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