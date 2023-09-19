Уходить от точечной застройки городов намерены в Казахстане

В Казахстане теперь государство будет поддерживать комплексную застройку городов. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точечная застройка, которая, к сожалению, велась во многих местах города - проблема не только Астаны, но и других городов Казахстана. Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом и приоритеты будут уже на комплексную застройку, когда мы будем застраивать целыми кварталами, и в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры шаговой доступности, а это детские сады, школы, коммерческие площади и магазины», - сказал Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве.

Министр заявил, что первые результаты этой работы уже будут видны в следующем году.

«Я хочу сразу всех предупредить, это эволюционный процесс и изменение стандартов строительства, оно занимает время и во многом министерство и до меня вело эту работу. Поэтому мы возможно какие-то результаты комплексной застройки увидим уже в следующем году», - отметил Канат Шарлапаев.

Глава Минпромстроя также пояснил, что подразумевается под демотивацией точечной застройки.