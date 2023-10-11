Уход инвестора Амиржана Набиева из Риддерской ТЭЦ прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Как вы знаете, для восстановления данной ТЭЦ выделены достаточно большие средства из республиканского бюджета и из местного бюджета. Данная станция практически была восстановлена за счет бюджетных средств. Собственником данного объекта добровольно было принято решение, в том числе для покрытия обязательств, выделенных за счет резерва правительства, о передаче данной станции государству за 1 тенге, - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Журналисты в кулуарах Мажилиса задали уточняющий вопрос главе минэнерго: «Почему ушел Аимржан Набиев, который намеревался закрыть все долги. Почему он вас не устроил?».