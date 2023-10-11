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    14:51, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Уход инвестора Амиржана Набиева из Риддерской ТЭЦ прокомментировал министр энергетики

    ТЭЦ
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Уход инвестора Амиржана Набиева из Риддерской ТЭЦ прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - Как вы знаете, для восстановления данной ТЭЦ выделены достаточно большие средства из республиканского бюджета и из местного бюджета. Данная станция практически была восстановлена за счет бюджетных средств. Собственником данного объекта добровольно было принято решение, в том числе для покрытия обязательств, выделенных за счет резерва правительства, о передаче данной станции государству за 1 тенге, - пояснил Алмасадам Саткалиев.

    Журналисты в кулуарах Мажилиса задали уточняющий вопрос главе минэнерго: «Почему ушел Аимржан Набиев, который намеревался закрыть все долги. Почему он вас не устроил?».

    - Это было его добровольное решение. Он достаточно большую сумму долгов покрыл, тем самым осободив более чем 5 млрд тенге задолженности перед поставщиками данной станции, - добавил Алмасадам Саткалиев.

    Теги:
    Правительство Минэнерго РК ТЭЦ Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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