Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Угрозы подтоплений населенных пунктов в бассейне реки Сырдарья нет - Минэкологии

10 Января 2023, 20:38
Угрозы подтоплений населенных пунктов в бассейне реки Сырдарья нет - Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой состоялось совещание, на котором обсуждалось водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В связи с увеличением попуска воды из Токтогульского водохранилища (Кыргызская Республика) с октября по декабрь 2022 года приток к Шардаринскому водохранилищу увеличен.

По прогнозному графику Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в среднем за декабрь приток к Шардаринскому водохранилищу намечался 880 м3/сек, фактический приток составил около 1400 м3/сек или на 520 м3/сек больше прогнозного графика.

По состоянию на 10 января фактический объем Шардаринского водохранилища составляет 4070 млн м3 (78 % от проектного объема), что на 1683 млн м3 больше по сравнению с прошлым годом.

В целях обеспечения безопасности Шардаринского водохранилища с 13 декабря 2022 года сброс воды из него был увеличен с 500 до 700 м3/сек, с 15 декабря - до 800 м3/сек, с 19 декабря - до 900 м3/сек. С 4 января 2023 года осуществляется сброс в объеме до 1000 м3/сек.

В целях безопасного прохождения повышенных расходов в нижнем течении реки Сырдарья с 15 декабря осуществляется водозабор в Коксарайский контррегулятор расходом – 300 м3/с, с 6 января водозабор составляет 600 м3/сек. Из-за установившегося ледостава в нижнее течение реки Сырдарья осуществляется попуск воды расходом не более 600 м3/сек. По состоянию на 10 января в Коксарайском контррегуляторе накоплено 707 млн м3 воды.

В последние сутки из-за уменьшения сброса воды из водохранилища Бахри-Точик (Таджикистан) приток воды в Шардаринское водохранилище значительно уменьшился. По состоянию на 10 января приток составляет 933 м3/сек.

На сегодня свободная емкость Шардаринского водохранилища составляет 1130 млн м3, Коксарайского контррегулятора – 1103 млн м3.

В целях безопасного попуска сбрасываемых вод из Шардаринского водохранилища Министерством разработан план мероприятий. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет.

Режим работы Шардаринского водохранилища и в целом водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья - на особом контроле министерства.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика
Наказание за вырубку деревьев ужесточат в Алматы
Теги:
Читайте также
Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Наказание за вырубку деревьев ужесточат в Алматы
Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Названы десять городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха
Факты отстрела сайги не прекращаются - глава Минэкологии
Провести научные исследования популяции сайгаков в этом году призвал Роман Скляр
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей