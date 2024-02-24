РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Угрозы в адрес прекративших бастовать в Мангистауской области прокомментировали в полиции

    досудебное расследование, полиция
    Фото: Kazinform

    В социальных сетях распространяется информация о том, что работников ряда предприятий в Мангистауской области обманом и угрозой насилия принуждают продолжать участвовать в забастовках. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным полиции, в частности, такая ситуация происходит в коллективе ТОО «West Oil Software», где забастовка работников судом признана незаконной и подлежит прекращению.

    - Отдельные рабочие ТОО «West Oil Software», общее число которых достигло свыше 100 человек, отказались от участия в незаконной забастовке и приступили к своим трудовым обязанностям. Однако они сталкиваются с угрозами насилием и давлением со стороны активистов забастовки. Также сообщается, что подобные действия допускаются и в адрес работников, продолжающих участие в незаконной забастовке. Подобные действия недопустимы, - заявили в полиции.

    В департаменте добавили, что по данному факту будет проведена подробная проверка.

    На сегодня ведется досудебное расследование по ч.2 ст.402 УК по фактам призывов к продолжению участия в незаконной забастовке.

    - Правовая оценка указанным противоправным действиям лиц, причастным к ним, будет дана в рамках досудебного расследования уголовного дела, - добавили в ведомстве.

    Также в полиции призвали граждан по фактам угрозы насилием, давления и обмана обращаться в органы внутренних дел и не поддаваться на провокации.

    Ранее сообщалось, что компания «Westoil Software» принимает исчерпывающие меры по решению ситуации в Мангистауской области.

    Теги:
    Регионы полиция Общество Мангистауская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!