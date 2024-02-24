Угрозы в адрес прекративших бастовать в Мангистауской области прокомментировали в полиции

В социальных сетях распространяется информация о том, что работников ряда предприятий в Мангистауской области обманом и угрозой насилия принуждают продолжать участвовать в забастовках. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, в частности, такая ситуация происходит в коллективе ТОО «West Oil Software», где забастовка работников судом признана незаконной и подлежит прекращению.

- Отдельные рабочие ТОО «West Oil Software», общее число которых достигло свыше 100 человек, отказались от участия в незаконной забастовке и приступили к своим трудовым обязанностям. Однако они сталкиваются с угрозами насилием и давлением со стороны активистов забастовки. Также сообщается, что подобные действия допускаются и в адрес работников, продолжающих участие в незаконной забастовке. Подобные действия недопустимы, - заявили в полиции.

В департаменте добавили, что по данному факту будет проведена подробная проверка.

На сегодня ведется досудебное расследование по ч.2 ст.402 УК по фактам призывов к продолжению участия в незаконной забастовке.

- Правовая оценка указанным противоправным действиям лиц, причастным к ним, будет дана в рамках досудебного расследования уголовного дела, - добавили в ведомстве.

Также в полиции призвали граждан по фактам угрозы насилием, давления и обмана обращаться в органы внутренних дел и не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что компания «Westoil Software» принимает исчерпывающие меры по решению ситуации в Мангистауской области.