В результате незаконных требований компания «West Oil Software» понесла убытки на сумму свыше 900 млн тенге

В Мангистауской области сотрудники нефтесервисной компании West Oil Software бастуют с конца прошлого года. При этом выдвинутые ими требования не являются предметом трудового спора и их решения не входят в компетенцию работодателя ТОО «WOS». Попытки компании решить вопрос с бастующими сотрудниками за столом переговоров закончились безуспешно. Тем временем компания в результате незаконных действий работников понесла убытки свыше 900 миллионов тенге. Какие требования выдвинули работники и какие решения были приняты к настоящему моменту - в материале корреспондента агентства Kazinform.

С 11 декабря прошлого года продолжается забастовка сотрудников ТОО «West Oil Software» в Мангистауской области. Бастующие выдвинули следующие требования: присоединить их к АО «Национальная компания «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

ТОО «West Oil Software» (WOS) оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» и является подрядной компанией для ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн».

В государственной инспекции труда Мангистауской области объяснили, что одно из трех требований бастующих– модернизация автотранспорта, спецтехники – неоднократно обсуждалось с представителями компаний «КазМунайГаз» и «Ойл транспорт корпорейшэн». И большинством голосов на заседании трудового арбитража 16 ноября было принято протокольное решение об удовлетворении этого требования.

Однако два других требования – о переводе в штат компании «Ойл транспорт корпорейшэн» и внедрению единой системы оплаты труда нацкомпанией КМГ для работников ТОО «West Oil Software» – не рассматривали, так как эти вопросы не являются предметом для трудового спора и их решения не входят в компетенцию работодателя ТОО «WOS».

Также в госинспекции труда напомнили, что забастовки на подобных предприятиях запрещены трудовым законодательством, так как они обеспечивают деятельность опасных производственных объектов АО «Мангистаумунайгаз», являющимся предприятием непрерывного цикла.

Позже в АО «КазМунайГаз» сообщили, что 11 декабря судом Каракиянского района Мангистауской области забастовка была признана незаконной, и ответили на требование бастующих присоединить их в штат компании.

Как отметили в КМГ, значительная часть сотрудников WOS ранее являлась работниками дочерних сервисных организаций КазМунайГаза. В 2018 году они расторгли трудовые отношения с работодателем по собственному желанию, воспользовавшись программой «5/50». Программа подразумевает компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы уволившегося сотрудника. В среднем сумма выплат на одного человека составила около 11 млн тенге.

Таким образом, в компании назвали требование о повторном трудоустройстве в дочерние предприятия КазМунайГаза необоснованным. Они добавили, что принятие работников WOS в штат нарушит права других безработных в регионе, которые состоят на учете и ожидают своей очереди на трудоустройство.

В КМГ также подчеркнули, что единая система оплаты труда не распространяется на организации, не входящие в их группу компаний. Применение этой системы к ТОО «WOS» невозможно, поскольку это предприятие является самостоятельной частной компанией. Однако в КМГ пообещали в течение трех лет обновить более 200 единиц техники.

Между тем, в West Oil Software сообщили, что в результате незаконных требований бастующих компании нанесен ущерб в размере 499 млн тенге. Руководство также заявило, что намерено с 12 января увольнять сотрудников, причастных к продолжению забастовки.

- Попытки компании решить вопрос с бастующими сотрудниками за столом переговоров закончились безуспешно. Некоторые активисты блокируют такие инициативы и твердят, что все требования скоро будут решены в их пользу. Однако, несмотря на эту пропаганду, некоторые рабочие осознали бесполезность незаконных акций. Более 50 человек вернулись на свои рабочие места. Ожидается, что многие из работников скоро подключатся к работе. Нам известны мысли, личные интересы и действия отдельных лидеров забастовки, - прокомментировали в компании.

Бастующие работники долго игнорировали аргументы руководства WOS и призывы вернуться к выполнению своих обязанностей.

О социальных причинах «протеста» тогда высказался известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Он отметил, что работники WOS, которые в основном являются водителями, в свое время ушли из структур КМГ на очень хороших условиях. Теперь же эти сотрудники выражают желание вернуться в штат КМГ и просят обеспечить прежнюю зарплату. Хотя сейчас их средняя заработная плата составляет 735 тысяч тенге.

Политолог также добавил, что согласно установленному порядку трудоустройства, в очереди на работу стоит около 9 тысяч безработных жителей Мангистауской области.

- Руководство КМГ вместе с акиматом все-таки пытаются пойти на переговоры с работниками «West Oil», но те наотрез отказались разговаривать без трудоустройства в штат. Ситуация становится тупиковой. Мангистауские месторождение истощается. КМГ, акимат, министерства пытаются придумать проекты альтернативной занятости, привлекать инвестиции в новые проекты, но местных интересует исключительно работа в КМГ, - высказался Данияр Ашимбаев.

Спустя некоторое время он также заявил, что последние несколько забастовок нефтяников в Мангистауской области объединяет два важных факта: «во-первых, это не забастовки, а во-вторых, участники протестов не являются нефтяниками».

21 февраля руководство ТОО «Westoil Software» распространило еще одно обращение к участникам забастовки.

В компании отметили, что в результате этих незаконных действий компания понесла убытки свыше 900 миллионов тенге. Более того, со стороны заказчика WOS выставляются досудебные претензии о неисполнении принятых на себя договорных обязательств и нанесению заказчику убытков в размере до 23 миллионов тенге за сутки, которая увеличивается с каждым днем.

- Несмотря на это, на протяжении нескольких месяцев, ТОО «Westoil Software» принимает исчерпывающие меры по примирению с бастующими сотрудниками и разрешению ситуации в правовом поле. На сегодняшний день 94 сотрудника добровольно вернулись к работе, ни к одному из них какие-либо меры взыскания не применялись, - сообщили в компании.

Три дня назад представители ТОО «West Oil Software» повторно призвали сотрудников прекратить незаконную забастовку и выйти на рабочие места.

Кроме того, руководство компании заявило, что в случае невыхода на работу сотрудников до 24 февраля они будут вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Также в компании отметили, что к решившим вернуться на работу сотрудникам никакие меры взыскания приняты не будут.

Позже в Сети появилось видеообращение безработных жителей села Жетыбай Мангистауской области. Они потребовали трудоустроить их в ТОО «West Oil Software» вместо продолжающих забастовку работников компании.

В этот же день аким Каракиянского района Сымбат Торетаев встретился с жителями села Жетыбай и объявил, что более 100 человек прекратили забастовку и вернулись к работе. Тем, кто продолжает участвовать в протесте, он предложил сесть за стол переговоров и решить вопросы конструктивно.