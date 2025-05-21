Угрожает ли строительство ГЭС петроглифам Ешкиольмеса
Акимат области Жетысу прокомментировал видеоматериал на одном из ютуб-каналов, в котором автор выражает опасения по поводу сохранности петроглифов из-за строительства ГЭС, передает агентство Kazinform.
- Представленная информация не в полной мере соответствует действительности, - сообщил акимат области Жетысу.
В акимате отметили, что строительство Верхне-Талаптинской ГЭС не предусматривает зоны затопления, соответственно при возведении не предполагает строительство дамбы, т.е. водонакопителя. Строительные работы ведутся непосредственно в зоне водного объекта.
- При этом согласно пункту №2 раздела №3 Приложения №2 Экологического кодекса объект относится к ІІІ категории, соответственно оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, что подтверждается экологическим разрешением, выданным акиматом Алматинской области от 19 января 2022 года, - проинформировал акимат.
Вместе с тем сообщается, что в акимате области Жетысу создана комиссия для комплексной оценки ситуации вокруг петроглифов на хребте Ешкиольмес с привлечением уполномоченных органов.
По результатам работы комиссии будет предоставлена дополнительная информация.
В марте 2024 года мы писали о том, что Глава государства поручил законодательно защитить от уничтожения уникальные исторические объекты Казахстана.
— Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес — одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство, — озвучил Глава государства.