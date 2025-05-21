Угрожает ли строительство ГЭС петроглифам Ешкиольмеса

- Представленная информация не в полной мере соответствует действительности, - сообщил акимат области Жетысу.

В акимате отметили, что строительство Верхне-Талаптинской ГЭС не предусматривает зоны затопления, соответственно при возведении не предполагает строительство дамбы, т.е. водонакопителя. Строительные работы ведутся непосредственно в зоне водного объекта.

- При этом согласно пункту №2 раздела №3 Приложения №2 Экологического кодекса объект относится к ІІІ категории, соответственно оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, что подтверждается экологическим разрешением, выданным акиматом Алматинской области от 19 января 2022 года, - проинформировал акимат.

Вместе с тем сообщается, что в акимате области Жетысу создана комиссия для комплексной оценки ситуации вокруг петроглифов на хребте Ешкиольмес с привлечением уполномоченных органов.

По результатам работы комиссии будет предоставлена дополнительная информация.

В марте 2024 года мы писали о том, что Глава государства поручил законодательно защитить от уничтожения уникальные исторические объекты Казахстана.