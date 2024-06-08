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    19:37, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Угроза затопления миновала: жители села Талдыколь вернулись домой

    Угроза затопления миновала: жители села Талдыколь вернулись домой
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    В селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа Махамбетского района миновала угроза затопления, паводковая ситуация стабилизировалась. В связи с этим, эвакуированные в областной центр жители вернулись в свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    Как сообщили в оперштабе, размытый водой один километр участка подъездной дороги в Талдыколь временно восстановлен, открыто движение транспорта. По словам координатора эвакуационных работ по Атырауской области, выделено три автобуса для возвращения жителей в село.

    — В связи с возникновением чрезвычайной ситуации в Талдыколе, жители были эвакуированы в общежитие Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, в колледж АПЕК. Помимо разместившихся у родственников, к настоящему времени 147 талдыкольцев вернулись из эвакопунктов в свои дома, — отметил он. 

    По словам заместителя акима Махамбетского района Армана Адильгалиева, несмотря на стабилизацию ситуации в селе Талдыколь, опасность еще существует.

    — Уровень воды снижается. Тем не менее, по обеим сторонам подъездной дороги подступает разлившаяся вода. Поэтому призываю жителей соблюдать меры безопасности, не допускать детей к воде, к возведенным для защиты от воды дамбам, другим водемам, — сказал А.Адильгалиев.

    Сейчас в селе Талдыколь продолжается круглосуточное дежурство. Мобилизованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, жители села. 

     

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Регионы Казахстана Талдыколь Видео Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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